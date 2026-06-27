Anche le ricerche di oggi, sabato 27 giugno, condotte con i sommozzatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno dato esito negativo. Nessuna traccia della donna dispersa da giovedì, quando è caduta nel torrente della Valeille (Cogne). Cristine Averill Schilling, californiana 47enne residente a Saint-Pierre, aveva cercato di recuperare il suo cane, un labrador, che non riusciva più ad uscire dall’acqua.

Le ricerche proseguono da tre giorni. Lungo il torrente sono presenti numerose vasche e pozze, con diversi massi. Sotto alcune delle rocce non mancano buche profonde, difficili da esplorare. Per questo, parte delle operazioni sono state compiute anche dall’alto, con elicotteri e droni. Coordinati dai Vigili del fuoco, che hanno allestito il campo base al parco giochi di Lillaz, hanno lavorato pure il Soccorso Alpino Valdostano e il Soccorso Alpino della Guardia di finanza.

Alla luce dell’esito ancora negativo, le ricerche vengono sospese. I Vigili del fuoco valutano la possibilità, nell’ottica di effettuare ulteriori operazioni, di deviare il corso del torrente, in collaborazione con l’impresa che ha già lavorato nell’alveo a seguito di precedenti eventi alluvionali.

Ancora senza esito le ricerche della donna caduta nel torrente della Valeille

Venerdì 26 giugno 2026, ore 17.44

Sono ancora senza esito le ricerche, lungo il torrente della Valeille (Cogne), della donna dispersa da ieri mattina, dopo essere caduta nel corso d’acqua. A quanto ricostruito sinora, la 47enne californiana Cristine Averill Schilling, residente in Valle, aveva tentato di recuperare il suo cane finito nel torrente.

La donna, assieme alle figlie (recuperate illese), aveva lasciato casa ieri mattina, con l’idea di una passeggiata rinfrancante, nella Valle stretta nella morsa del caldo. Le ricerche, coordinate dai Vigili del fuoco al campo base allestito al parco giochi di Lillaz, sono continuate per tutta la giornata di ieri. Lungo il corso del torrente sono presenti numerose vasche e pozze, con diversi massi. Sul posto ha lavorato una squadra di soccorritori di più enti (SAV, Guardia di finanza) e con anche i sommozzatori, l’elicottero e i droni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il torrente ha natura impervia e, sotto alcune delle rocce non mancano buche profonde, difficili da esplorare, per la complessità nel riuscire a riemergere. Sospese al tramonto di ieri, le operazioni lungo le rive sono riprese e continuate oggi. Visto il perdurare dell’esito negativo, è stato richiesto l’intervento di altri sommozzatori dei Vigili del fuoco (due unità dalla Lombardia e due dal Piemonte), che saranno attivi domani.

In corso nella Valeille le ricerche di una donna caduta nel torrente

25 giugno 2026, ore 13.04

Sono in corso, nella Valeille (Cogne), le ricerche di una persona dispersa, che risulta essere caduta nel torrente. Si tratta di una donna, di nazionalità straniera, che potrebbe essere entrata in acqua per recuperare il suo cane.

L’allarme è scattato attorno alle 10.30 di oggi, giovedì 25 giugno. Ne è derivato un primo intervento dell’elicottero della Protezione civile, con equipaggio variato per l’occasione, composto da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, Vigili del fuoco e medico del 118.

Sono state recuperate, illese, le due figlie della scomparsa (una maggiorenne, l’altra ancora minorenne), riuscite a raggiungere un sasso nel torrente, dove i soccorritori le hanno prelevate. Proseguono, al momento senza esito, le ricerche della madre e del cane.

Sul posto, sotto il coordinamento dei Vigili del fuoco con i sommozzatori, opera una squadra multiforze, con anche gli elicotteri della Protezione civile regionale e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.