Cogne, cade per 100 metri sotto la cascata: ghiacciatore in ospedale

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano, nel pomeriggio di oggi, sabato 19 febbraio, per prestare aiuto ad un ghiacciatore, caduto mentre si trovava alla base della cascata “Repentance”, a 2.100 metri di altitudine in Valnontey (Cogne). L’uomo, un 29enne residente in Veneto, è rotolato per un centinaio di metri circa, riportando diversi traumi, inclusi al capo e al volto.

Recuperato in elicottero, è stato trasportato all’ospedale “Parini” di Aosta, dove si trova ora in fase diagnostica. La “Repentance”, lunga 250 metri, è nota tra gli appassionati come una delle cascate più difficili della Valle. Durante il resto della giornata, sono stati eseguiti dal Sav altri otto interventi, in diverse località della regione, per la maggior parte per soccorrere sciatori infortunatisi in pista.