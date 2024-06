Madre non riporta il figlio dopo incontro protetto, ricerche in corso

Al termine dell’incontro protetto, quando un bambino di quasi cinque anni doveva essere riportato agli zii materni, cui è affidato dall’aprile dello scorso anno, la madre non si è presentata all’appuntamento. Sono quindi in corso le ricerche della donna e del piccolo, entrambi cittadini gambiani, a cura della Polizia, sotto il coordinamento della Procura di Aosta.

L’incontro era in programma per la tarda mattinata di ieri, giovedì 6 giugno, nel centro di Aosta. Era previsto che durasse circa tre ore, ma nel primo pomeriggio, al ritorno dei parenti (con i quali il bimbo vive da più di un anno) e dell’educatore, della madre non c’era traccia.

Il bambino era stato allontanato dalla genitrice, per poi essere affidato al servizio sociale territoriale, quindi agli zii materni (seppur la madre non abbia perso la potestà genitoriale). L’incontro protetto, disposto dal Tribunale dei minori, era previsto si svolgesse con mamma e figlio da soli, ma la donna ne avrebbe approfittato e non si esclude abbia l’obiettivo di recarsi all’estero.