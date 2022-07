Cogne, cane cade nel torrente: recuperato dai Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 luglio, in località Lillaz a Cogne, per soccorrere un cane. L’animale era caduto da un ponte, finendo nel torrente Valeille e venendo trascinato più in basso dalla corrente. Dal comando di Aosta è stato inviato sul posto il personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale che, utilizzando le tecniche per cui è specificatamente addestrato, ha recuperato la bestiola in buone condizioni, riconsegnandola al proprietario. Sul posto anche i volontari del distaccamento comunale e la Polizia locale.