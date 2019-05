Cogne in lutto: è morto l’ex sindaco Osvaldo Ruffier

Aosta - Ex minatore, ha guidato l'Amministrazione comunale del paese per 30 anni fino al 2003. "Se ne va un pezzo di storia del paese" il ricordo dell'attuale sindaco Franco Allera

La comunità di Cogne in lutto. E’ morto nel pomeriggio di oggi nella sua casa di Gimillan, l’ex sindaco Osvaldo Ruffier, 82 anni.

L’uomo era da tempo malato. Nel 2016 aveva avuto un incidente stradale dal quale non si era più ripreso a pieno.

Ex minatore, ha guidato l’Amministrazione comunale del paese per 30 anni, in momenti anche molti difficili per il paese, come quello seguito all’omicidio del piccolo Samuele Lorenzi. E’ stato anche presidente dell’Associazione Sindaci della Valle d’Aosta e della sezione regionale Anci della Valle d’Aosta.

“Se ne va un pezzo di storia del paese” il ricordo dell’attuale sindaco Franco Allera “Ha vissuto tutta la vita in funzione del paese, rappresentando in pieno la comunità di Cogne. I ricordi legati a lui sono tanti. Tutta la comunità di Cogne è vicina al dolore della famiglia”.

Osvaldo Ruffier lascia la moglie Jolanda.