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  • Aosta
  • Ultima modifica: 13 Giugno
  • 14:16

Altri incidenti in alta quota: soccorsi in azione sul Cervino e sul Bianco

La Centrale Unica del Soccorso sta coordinando interventi sul Monte Cervino e sul ghiacciaio della Brenva, dove operano rispettivamente Air Zermatt e il PGHM di Chamonix. Altri due alpinisti sono deceduti stamattina sulla cresta Kuffner al Maudit.
Le postazioni della Centrale Unica del Soccorso (CUS).
Cronaca

Dopo quello costato la vita a tre alpinisti trentini, altri incidenti in montagna funestano il fine settimana valdostano. In particolare, la Centrale unica del soccorso sta coordinando due interventi sul Monte Cervino e sul ghiacciaio della Brenva (Monte Bianco).

Nel primo caso, un alpinista è stato visto cadere, in territorio italiano, da altre persone impegnate nell’ascensione, non distanti. Sul posto, operano i soccorritori svizzeri di Air Zermatt, in contatto con la Cus e il Soccorso Alpino Valdostano.

L’altra missione, sempre per la segnalazione di un incidente ad un alpinista, è sul ghiacciaio della Brenva (nel massiccio del Monte Bianco). In questo caso, sempre in coordinazione con la centrale valdostana, interviene il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix.

Il bilancio del fine settimana è poi aggravato dal recupero, in mattinata, di due alpinisti deceduti dopo essere caduti sul versante francese dalla cresta Kuffner al Maudit (Monte Bianco). Per competenza territoriale, i corpi senza vita sono stati portati a valle dal soccorso francese.

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