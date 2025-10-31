Colpisce un poliziotto, 41enne arrestato per resistenza

Un 41enne valdostano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. All’uomo viene contestato di aver colpito, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre scorsi, il poliziotto di una Volante intervenuta in un bar di Aosta, in cui il fermato aveva avuto un diverbio con il gestore. Visitato al Pronto soccorso del “Parini”, all’agente sono state riscontrate contusioni guaribili in pochi giorni.

Per questo, durante l’udienza con rito direttissimo, tenutasi nella mattinata di ieri, giovedì 30 ottobre, nei confronti del 41enne la Procura ha formulato anche l’accusa di lesioni. Il difensore dell’imputato ha chiesto un termine ed il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha quindi rinviato l’udienza. L’arrestato, nel mentre, rimarrà agli arresti domiciliari.

Sempre alla Polizia è stata denunciata un’aggressione, subita da un 45enne senza fissa dimora, al fine di sottrargli del contante che aveva con sé. I fatti risalgono alla scorsa settimana e sono avvenuti nel cuore della notte, in un ripostiglio del parcheggio sotterraneo di via Carrel, dove la vittima aveva trovato un rifugio fortuito per la notte.

L’uomo ha denunciato di essere stato aggredito da tre uomini, che lo hanno accerchiato, picchiato e – anche minacciandolo con un coltello – lo hanno derubato dei soldi e del suo telefono cellulare. Riuscito a scappare, l’uomo ha fermato una pattuglia della Polizia di passaggio, cui ha segnalato l’accaduto.

Portato in ospedale, l’aggredito è rimasto ricoverato quattro giorni, prima delle dimissioni. Secondo gli accertamenti diagnostici, ha riportato la frattura del naso, oltre a contusioni varie per cui gli è stato formulato oltre un mese di prognosi.