Controlli dei Carabinieri: un giovane segnalato per spaccio

Un giovane segnalato per detenzione ai fini di spaccio, un furto in un esercizio commerciale sventato con gli autori denunciati, tre giovani trovati in possesso di modeste quantità di stupefacenti, due locali ispezionati e oltre 500 persone identificate.

Sono i principali risultati dell’intensa attività di controllo del territorio portata avanti dai Carabinieri del Gruppo di Aosta e in particolare delle due Compagnie di Aosta e Saint-Vincent Châtillon dal 6 al 17 agosto scorso. Sono 80 i militari impegnati in più rispetto alla normale programmazione a bordo di 40 mezzi di servizio.

Il fatto più grave riguarda un giovane, temporaneamente domiciliato a Morgex, che è stato trovato in possesso di alcune dosi di droga, di un coltello e di una somma di denaro di cui non è riuscito a giustificare la provenienza. Il tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio della droga.

L’attività di controllo sul territorio valdostano, fanno sapere dall’Arma, proseguirà per tutto il periodo estivo: i militari in servizio saranno integrati anche con personale in borghese, le unità cinofile i carabinieri dell’ispettorato del lavoro e avranno il supporto aereo dell’eli nucleo di “Volpiano”. Nello stesso periodo proseguiranno anche le attività di controllo con le pattuglie miste con la Gendarmeria Francese e la polizia Svizzera del Cantone Vallese.

Nei periodi di ferie, di assenze dei residenti e di chiusura dei negozi i Carabinieri raccomandano alla popolazione di segnalare anomalie, rumori sospetti e la presenza di persone estranee e di contattare sempre il numero di emergenza 112.