Per tutto il periodo di Pasqua e probabilmente anche oltre la Valle d’Aosta rimarrà senza collegamento diretto con la Svizzera. Per una valanga che si è staccata il 17 aprile nella galleria Toules sulla strada A21 del Gran San Bernardo, di fronte all’ingresso del traforo sul lato svizzero, il Traforo del Gran San Bernardo rimane chiuso a data da destinarsi.

Le rocce e gli alberi travolti dalla valanga hanno danneggiato la galleria per una lunghezza di circa 300 metri. I lavori di riparazione dei danni- fanno sapere dall’Ufficio federale delle strade svizzero- inizieranno il prima possibile, non appena si attenuerà il pericolo valanghe che rimane elevato a causa delle abbondanti nevicate.

Ciononostante per i giorni di Pasqua e fino a nuovo avviso la A21 rimane chiusa al transito così come non sarà percorribile il Traforo. Per raggiungere la Svizzera i lavoratori transfrontalieri così come i viaggiatori e i turisti diretti in Valle d’Aosta dovranno ora passare dal Monte Bianco o dalla Lombardia e dal Canton Ticino.