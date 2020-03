Coronavirus: 304 positivi in Valle d’Aosta di cui 77 ricoverati in ospedale

Nuovo balzo in avanti dei casi positivi al Coronavirus in Valle d’Aosta. Il bollettino delle ore 18, diffuso dall’Unità di crisi regionale, ne segnala 304 contro i 296 delle ore 13. I ricoverati all’Ospedale Parini di Aosta diventano invece 77 (due in più delle ore 13), di cui sempre 15 in rianimazione in condizioni critiche. 227 le persone contagiate che si trovano oggi presso il proprio domicilio. Diminuiscono i tamponi da refertare: 202 contro i 243 delle ore 13.

Le persone in isolamento domiciliare precauzionale, sotto sorveglianza medica, sono 2.327.

Il bollettino ufficiale segnala nove persone positive al covid-19 decedute (8 in ospedale e una presso il proprio domicilio) di età compresa tra i 63 e 98 anni, di cui 8 maschi e una femmina.