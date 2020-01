Corte dei Conti, Piergiorgio Della Ventura Presidente della sezione di controllo

E’ Piergiorgio Della Ventura il nuovo presidente della sezione di Controllo della Corte dei conti della Valle d’Aosta. Prende il posto di Giuseppe Aloisio, nominato nel dicembre scorso presidente della sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Nato a Roma nel 1958 e magistrato della Corte dei conti dal 1993, Della Ventura ha prestato servizio presso la delegazione di controllo per la Lombardia e le sezioni giurisdizionali per la Lombardia, la Toscana e il Lazio, le sezioni riunite in sede deliberante, la prima sezione centrale d’appello e, in aggiuntiva, presso le sezioni riunite in sede giurisdizionale.

Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi istituzionali: consigliere giuridico presso i ministeri dei Lavori pubblici e dell’industria, commercio e artigianato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi; esperto presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e procedure della Presidenza del Consiglio dei ministri; componente del Collegio d’appello per i ricorsi presentati dai dipendenti della Presidenza della Repubblica; consigliere giuridico presso l’Arpa della regione Lazio, presidente dell’organo di revisione del Garante per la protezione dei dati personali.