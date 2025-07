Incidente in via Petigat ad Aosta, un ferito

Un uomo di 80 anni, alla guida di un SUV, è rimasto ferito questa mattina, poco prima di mezzogiorno, a causa di un incidente autonomo che lo ha visto finire contro un palo della luce in fondo a Via Petigat, ad Aosta. Sul posto sono subito accorsi la Polizia Municipale, due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Le sue condizioni non sono gravi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto sarebbe della moglie e l’uomo, abituato ad utilizzare un altro veicolo con cambio automatico, avrebbe confuso i pedali del freno e dell’acceleratore.