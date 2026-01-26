Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Aosta
  • Ultima modifica: 26 Gennaio
  • 13:27

Criticità in campo sanitario, nel 2025 i Nas hanno denunciato 17 persone

Controllate 267 strutture sanitarie di vario genere, con 17 denunciati. Tra i reati contestati, maltrattamenti, omicidio colposo, peculato e somministrazione di farmaci scaduti. Comminate sanzioni amministrative per 7.500 euro.
Cronaca

Dopo l’attività svolta nel campo degli esercizi pubblici, il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri di Aosta ha comunicato anche il “bilancio” 2025 in campo sanitario e farmaceutico.

Complessivamente, sono state controllate 267 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali i militari hanno riscontrato criticità tali da portare alla denuncia di 17 persone.

Eseguite anche, in quest’ambito, due misure cautelari interdittive (il “divieto temporaneo di esercizio dell’attività professionale”) per maltrattamenti da parte di operatori socio sanitari sulla ospite di una struttura per anziani.

Tra i denunciati, si evidenziano reati che vanno dai maltrattamenti, all’omicidio colposo, alla truffa ai danni del servizio sanitario, al peculato, alla somministrazione di farmaci scaduti ed all’esercizio abusivo della professione sanitaria, accertando anche indebiti utilizzi di strumentazione medica in un ospedale pubblico.

Oltre ai provvedimenti di natura penale, nell’ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, il Nucleo Antisofisticazioni ha comminato sanzioni amministrative per 7.500 euro.

