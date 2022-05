Crollo di seracchi sul Grand Combin, diversi alpinisti gravi

“Ci sono probabilmente almeno 3-4 persone gravi” e “sono state evacuate in totale 15 persone”. Al momento, “non c’è nessun indizio che porta a presupporre che ci siano persone italiane coinvolte, ma non è ancora stata fatta tutta l’identificazione”. Lo riferisce, relativamente alla caduta di seracchi avvenuta sul Grand Combin nella mattinata di oggi, venerdì 27 maggio, il direttore del Soccorso Alpino Valdostano, Paolo Comune, in contatto con i soccorritori svizzeri.

Sulla montagna è in corso, fin dalle prime richieste di aiuto ricevute da alpinisti coinvolti nell’incidente, attorno alle 6.20, una imponente operazione. Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale del Vallese, sul posto sono giunti 7 elicotteri di Air Galciers, di Air Zermatt e della Rega, con a bordo numerosi tecnici. Il Sav ha fornito la disponibilità a collaborare all’intervento, ma una volta giunto l’equipaggio sul luogo non si è rivelato necessario.

Il distacco dei seracchi ha avuto luogo a 3.400 metri di altitudine, nel settore del “Plateau du Déjeuner”, lungo la via di salita alla vetta denominata “du Gardien” (nel territorio comunale di Val de Bagnes). Erano, appunto, una quindicina gli alpinisti nella zona che ha interessati il crollo. Il pubblico ministero elvetico ha aperto un fascicolo per determinare le circostanze dell’accaduto. Il Gran Combin, per quanto ben visibile dalla Valle, in particolare dalla città di Aosta, sorge interamente in territorio elvetico e raggiunge la quota di 4.314 metri.