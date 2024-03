Droga e telefonino in carcere, il pm chiede pene per oltre 8 anni

Un’assoluzione e sei condanne. Le ha chieste la pubblica accusa quest’oggi, mercoledì 13 marzo, nell’udienza con rito abbreviato del processo sullo spaccio di stupefacenti e sull’uso indebito di telefonini nel carcere di Brissogne. Il giudizio è quindi stato rinviato dal Gup Davide Paladino al mese di aprile, per eventuali repliche e controrepliche: in quella data è quindi attesa la sentenza.

La pena più alta, vale a dire 2 anni e 8 mesi di reclusione, è stata invocata dal pm Giovanni Roteglia per Dario Lo Iacono, che era accusato di aver utilizzato il telefonino dall’interno del carcere, di aver spacciato in cella e di lesioni nei confronti di un altro detenuto. Per lui, l’accusa anche chiesto l’assoluzione dal capo d’imputazione relativo ad aver ceduto ad altri il cellulare entrato in carcere.

La contestazione di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti è mossa anche a Michele Arrisicato (richiesta di 1 anno e 8 mesi di reclusione), Slim Enancer e Giacomo Turi (un anno e due mesi chiesti dal pm per ognuno). Per Eleonora Allegrina, la pena invocata è di 8 mesi, relativa all’accusa di aver portato il cellulare all’interno della casa circondariale. Per Maria Salpetro, imputata di aver introdotto stupefacente in carcere, invece, sono stati sollecitati al Gip 8 mesi,

La richiesta di assoluzione avanzata dalla stessa Procura riguarda, infine, Saverio Zampaglione (recentemente condannato in un altro procedimento per il grave ferimento di un 50enne), a giudizio per aver fatto pressioni su una persona affinché lanciasse, dall’esterno del carcere, delle dosi di stupefacente all’interno delle mura della struttura, episodio su cui il procedimento non ha superato la soglia dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” necessaria per chiedere (e pronunciare) una condanna.

Le indagini erano iniziate nel marzo 2022, affidate al Nucleo investigativo regionale di Torino della Polizia penitenziaria. Nella ricostruzione inquirente, dal cellulare sequestrato nell’inchiesta erano partite 5.072 chiamate in un anno e alcuni detenuti si accordavano telefonicamente con le donne a cui erano legati sentimentalmente sulle modalità per portare lo stupefacente in occasione dei colloqui.

La tesi d’accusa era che queste si celassero la droga (in particolare, hashish e un farmaco oppioide, la Buprenorfina) nelle parti intime, per estrarla da sotto il tavolo, quando erano sedute dinanzi ai detenuti. Altri due imputati, Avalos Sandoya (chiamato a rispondere dell’utilizzo del telefono cellulare in cella) e Hamza Roudi (accusato di aver minacciato un altro detenuto) erano stati rinviati a giudizio con dibattimento ordinario in una precedente udienza, non avendo chiesto riti alternativi, e stanno venendo processati dinanzi al giudice monocratico Marco Tornatore.