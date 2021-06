Favi smaltiti illecitamente, la discarica di Brissogne invasa dalle api

Sembra esserci lo smaltimento illecito di favi, provenienti da alveari ammalati, all’origine dell’invasione di api alla discarica di Brissogne. I fatti risalgono alla scorsa settimana. Le api provenienti dagli apiari dei Comuni circostanti, sono state attratte dal miele contenuto nei favi.

Sul posto sono prontamente intervenuti il tecnico dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, il veterinario del Dipartimento di Prevenzione, S.C. Igiene Allevamenti dell’Ausl e il personale dei Vigili del fuoco, che, di comune accordo, non potendo incenerire i favi abbandonati, hanno provveduto a bonificare l’area facendoli interrare in discarica.

Alcuni campioni di favi sono attualmente all’analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per una valutazione dell’eventuale contagiosità.

“Qualora fosse rilevata la presenza di patologie, esiste il grave rischio di diffusione di un’infezione negli alveari dei comuni limitrofi. – spiega una nota – Si invitano pertanto gli apicoltori interessati a prestare la massima attenzione alla salubrità dei propri alveari, verificando se appaiono sintomi di malattie”.

Per riuscire a circoscrivere e limitare il diffondersi di infezioni, gli apicoltori devono contattare con tempestività l’Ufficio apicoltura dell’Assessorato (tel. 0165/275298) o il veterinario referente per l’apicoltura del Dipartimento Prevenzione dell’Ausl, (tel. 335/08725013).

In base ad un’ordinanza del Presidente della Regione è severamente vietato l’abbandono di arnie, favi e altro materiale apistico, in quanto possibile fonte di contagio e disturbo per gli alveari presenti in zona, che tale comportamento è sanzionabile e che possono anche ricorrere i presupposti per l’applicazione di norme penali per la diffusione di epidemie.