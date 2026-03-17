Gestione non autorizzata di rifiuti, iniziato il processo all’ex Sindaco di Châtillon

Ha preso il via quest’oggi, martedì 17 marzo, al Tribunale di Aosta, il processo per lo smaltimento non autorizzato di circa 500 metri cubi di terre e rocce da scavo, che vede tra gli imputati l’ex sindaco di Châtillon, Camillo Dujany. Il già primo cittadino è chiamato a rispondere in qualità di privato e non di fatti commessi quale pubblico amministratore. La vicenda risale al marzo 2023 e le indagini erano iniziate circa un anno dopo.

Assieme a Dujany, sono a giudizio l’impresario Alex Fabiano e l’ingegnere Michel Grosjacques, collega di studio dell’ex Sindaco. L’udienza di oggi è stata dedicata a sentire i testi citati dal Pubblico ministero, vale a dire due appartenenti al Corpo forestale della Valle d’Aosta, che si sono occupati delle indagini, ed un altro professionista dello studio, la cui posizione era stata oggetto di richiesta di archiviazione, da parte della stessa Procura.

I forestali della stazione di Châtillon avevano ricostruito che terra e rocce da scavo, provenienti dal cantiere di un’immobile della famiglia di Dujany in corso di ristrutturazione, sarebbero stati trasportati in un sito per il quale era stata presentata una segnalazione certificata di inizio attività per una bonifica agraria (la tempistica della richiesta di questo permesso, rispetto ai tempi di conferimento del materiale, ha catalizzato l’attenzione delle parti a più riprese, stamane).

Dagli accertamenti era emerso che Dujany fosse committente e direttore lavori dell’intervento. La situazione era giunta all’attenzione degli inquirenti dopo che avevano controllato un camion condotto da Fabiano, che trasportava terre e rocce di scavo verso il terreno di Châtillon. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 9 giugno, per sentire due periti, incaricati da procura e dalle difese degli imputati.

Gestione non autorizzata di rifiuti a Châtillon, processo per tre

5 dicembre 2025, ore 18.55

E’ stato rinviato a giudizio, ed affronterà quindi il processo con dibattimento ordinario, l’es sindaco di Châtillon, Camillo Dujany. Dovrà rispondere, in qualità di privato (e non di pubblico amministratore), dello smaltimento non autorizzato di circa 500 metri cubi di terre e rocce da scavo.

Assieme a lui, andranno a giudizio anche l’impresario Alex Fabiano e l’ingegnere Michel Grosjacques, collega di studio di Dujany. L’udienza è in calendario per il 17 marzo prossimo. Il pubblico ministero ha chiesto di archiviare la posizione di un altro libero professionista che lavora nello studio dell’ex Sindaco.

Si sono invece avvalsi della possibilità di patteggiare una pena pecuniaria, e di chiedere la “messa alla prova” (una modalità alternativa di estinzione del reato), i proprietari del terreno di destinazione dei rifiuti al centro del procedimento.

Dagli accertamenti della stazione forestale di Châtillon era emerso che Dujany era committente e direttore lavori dell’intervento. Terra e rocce da scavo, provenienti dal cantiere di un’immobile della sua famiglia in corso di ristrutturazione, sarebbero stati trasportati in un sito per il quale era stata presentata una segnalazione certificata di inizio attività per una bonifica agraria.

Per l’accusa, l’operazione non sarebbe stata quindi autorizzata. I fatti oggetto del processo risalgono al marzo 2023, con gli accertamenti partiti circa un anno dopo. L’attenzione degli inquirenti era nata dopo un controllo ad un impresario impegnato nel trasporto, diretto al sito di Chätillon, di terre e rocce da scavo non autorizzate.

Gestione di rifiuti non autorizzata, chiusa un’inchiesta: 7 indagati

5 maggio 2025, ore 18.01

Sono sette gli indagati in un’inchiesta, chiusa di recente dalla Procura di Aosta, riguardante un’ipotizzata gestione di rifiuti non autorizzata a Châtillon. Nell’impostazione accusatoria, del materiale da scavo (terre e rocce) sarebbe stato smaltito senza la prevista “dichiarazione di utilizzo” su un terreno per cui era avvenuto il deposito di una segnalazione certificata di inizio attività recante una bonifica agraria.

Tra i sette indagati vi è anche Camillo Dujany, di professione ingegnere e attualmente sindaco del Comune della media valle. La Procura gli contesta, in qualità di privato (e non di pubblico amministratore), uno smaltimento non autorizzato di circa 500 metri cubi di terre e rocce. Materiale proveniente da un intervento condotto su un immobile di parenti di Dujany.

Dagli accertamenti della stazione forestale di Châtillon è emerso che Dujany era committente e direttore dei lavori dell’intervento, mentre la scia relativa alla bonifica agraria sul terreno ove sarebbero avvenuti, secondo gli inquirenti, gli smaltimenti non autorizzati è stata curata da un suo collega di studio.

Gli altri indagati sono i due proprietari del terreno, due colleghi di studio dell’ingegnere Dujany e due impresari. La stima della Procura è che siano stati smaltiti, su quel fondo, tra i duemila e i tremila metri cubi di materiale senza autorizzazione. L’indagine, che ha visto anche una perquisizione e accertamenti su scambi di e-mail, è coordinata dal pm Giovanni Roteglia.

Con la chiusura dell’inchiesta, avvenuta nelle scorse settimane, gli indagati hanno a disposizione un periodo in cui gli è possibile presentare memorie difensive, chiedere al pm ulteriori atti d’inchiesta o farsi interrogare. Al riguardo, Camillo Dujany sottolinea trattarsi di una vicenda che lo “coinvolge come privato” e che, con il suo legale (l’avvocato Adriano Consol) “stiamo approfondendo gli atti d’indagine, valuteremo” eventuali istanze difensive.