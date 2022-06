Gran Paradiso, estratto alpinista caduto in un crepaccio: è in buone condizioni

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 giugno, per estrarre un alpinista italiano caduto in un crepaccio lungo la via normale al Gran Paradiso, a circa 3.500 metri di quota. L’uomo è rimasto costantemente cosciente e, dai primi riscontri del medico dell’equipaggio, non presenta condizioni problematiche: è stato trasportato al “Parini” per essere comunque sottoposto a controlli sanitari.

A quanto si apprende, l’alpinista stava procedendo legato con un compagno, in discesa dalla vetta. Nell’attimo della caduta, l’altro scalatore è riuscito a trattenerlo, impedendogli di finire nelle viscere del ghiacciaio per più di 15/20 metri di profondità. I tentativi di procedere ad un’estrazione autonoma, però, non sono andati a buon fine e il compagno si è quindi spostato verso il rifugio Chabod per riuscire a chiamare soccorso. I tecnici del Sav, una volta sul luogo, hanno compiuto il recupero e trasportato entrambi a valle.