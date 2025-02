Il sito della Regione Valle d’Aosta sotto attacco hacker

E’ finito anche il portale della Regione Valle d’Aosta nel mirino dell’offensiva degli hacker filorussi Noname057(16) contro siti italiani.

Come riporta Ansa l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è intervenuta dai primi minuti delle azioni ostili secondo una procedura consolidata di supporto agli attaccati. E’ l’ottavo giorno consecutivo che l’Italia viene colpita di prima mattina da questa serie di attacchi, sempre di tipo Ddos (Distributed denial of service).

Questa volta è toccato ai portali di comuni regioni. Oltre al sito della Regione Valle d’Aosta, sono stati colpiti i portali di Regioni Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana Liguria, Lazio, nonché dei Comuni di Roma, Milano, Taranto, Varese, Bergamo, Portoferraio.