  • Aosta
  • Ultima modifica: 14 Agosto
  • 15:16

Il Soccorso alpino ha recuperato i corpi senza vita di due alpinisti sul Castore

I corpi senza vita di due alpinisti, un uomo e una donna di nazionalità italiana vittime di un incidente sul Castore, nel gruppo del Monte Rosa, sono stati recuperati nel primo pomeriggio di oggi. L'allarme era stato lanciato stamattina, dopo il mancato contatto.
Il Castore - Immagine di repertorio
Cronaca

Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato, nel primo pomeriggio di oggi, 14 agosto, i corpi senza vita di due alpinisti, vittime di un incidente sul Castore, nel gruppo del Monte Rosa. L’allarme è stato lanciato questa mattina dopo il mancato contatto con gli alpinisti che si sapeva avessero pernottato al rifugio Quintino Sella.

Partiti i soccorsi, un primo sorvolo della zona con l’elicottero SA1 ha dato esito negativo.

In seguito, il Sagf di Cervinia in collaborazione con il Sagf di Alagna Valsesia ha condotto la ricerca attraverso il comunicatore satellitare e ha fornito indicazioni utili ad una serie di sorvoli che hanno portato così all’individuazione della zona ed al ritrovamento dei due alpinisti.

Stando ai soccorritori, si tratta di un uomo e di una donna di nazionalità italiana. Le salme sono state portate a Champoluc. Sono in corso le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, affidate al Sagf di Cervinia.

