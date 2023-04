Incendio in una galleria delle miniere a La Thuile

Intervento dei Vigili del fuoco, nella mattinata di oggi, giovedì 27 aprile, a La Thuile, per un incendio in una galleria delle miniere, in località Pera Carà. A bruciare, una bombola di acetilene usata nello smantellamento delle rotaie del vecchio treno, usato in passato per trasportare il carbone estratto.

La squadra dei professionisti di Courmayeur ha effettuato una ricognizione per escludere che gli operai coinvolti nei lavori fossero ancora nel tunnel. Quindi, ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza della zona, raffreddando le bombole, che si trovavano una trentina di metri all’interno.

Le stesse sono state poi portate all’esterno, utilizzando uno scavatore e un carrello. Le bombole, fortunatamente, non sono esplose e l’incendio non si è propagato. Sul posto, anche i volontari del distaccamento locale e i Carabinieri.