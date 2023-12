Incidente in via Saint-Martin ad Aosta, traffico in tilt

Traffico in tilt, nella zona ovest di Aosta, a seguito di un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 15 dicembre, in uscita dalla rotonda tra le vie Saint-Martin, Monte Grivola e delle Regioni. Per cause al vaglio della Polizia Locale, sul posto con la Polizia di Stato, un’auto che procedeva in direzione dell’ex maternità ha divelto un palo posto sullo spartitraffico tra le due corsie, danneggiandosi senza possibilità di proseguire. Il 118 ha preso in carico il conducente del mezzo, una Citroen C4, per il trasporto in Pronto soccorso e la verifica delle sue condizioni.