Incidente tra due vetture a Nus, tre feriti

Intervento di soccorso sulla Statale 26, attorno alle 19 di oggi, giovedì 24 novembre, per un incidente stradale, verificatosi nel comune di Nus. A scontrarsi, nel tratto in cui la strada attraversa l’abitato del paese (via Circonvallazione), sono state due autovetture e il 118 ha trasportato in Pronto soccorso tre persone. Si tratta di un uomo di 77 anni e una donna di 72, che non paiono gravi, mentre per un’altra automobilista di 76 anni sono in corso approfondimenti diagnostici. Tutti i soccorsi sono residenti in Valle. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, con il gruppo taglio. La ricostruzione della dinamica impegna i Carabinieri della Compagnia di Châtillon/Saint-Vincent.