Incidenti sul lavoro, mercoledì a Jovençan i funerali di Pepellin e Dal Dosso

Jovençan - I funerali si terranno in forma congiunta mercoledì 1° settembre alle ore 14.30 nella chiesa di Jovençan. Il rosario verrà recitato martedì 31 agosto alle ore 18.30 nella chiesa di Gressan.

Si terranno mercoledì 1° settembre alle ore 14.30 nella chiesa di Jovençan i funerali di Sandro Pepellin, 70 anni e Velio Dal Dosso, 51 anni, deceduti a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi nel pomeriggio di martedì scorso, 24 agosto, a Gressan. Il nulla osta alle esequie è arrivato questa mattina dalla Procura di Aosta, dopo l’autopsia disposta dal Pm Manlio D’Ambrosi. Il medico legale Pasquale Beltempo si è preso 60 giorni di tempo per consegnare la relazione dell’esame autoptico.

Oltre ai funerali, si terrà in forma congiunta anche il rosario, che verrà recitato martedì 31 agosto alle ore 18.30 nella chiesa di Gressan.

L’incidente sul lavoro, uno tra i più gravi degli ultimi anni, in Valle d’Aosta, è avvenuto nel cantiere di frazione Barral. Pepellin, titolare della ditta edile impegnata nei lavori, è deceduto alcune ore dopo l’arrivo in ospedale e, nella nottata, è morto al “Parini”, per la gravità dei traumi riportati, anche il suo dipendente di fiducia coinvolto nel sinistro, Dal Dosso.

I due erano rimasti schiacciati da una lastra di cemento, improvvisamente sfilatasi dalle braghe con cui era legata su un camion e scivolata fuori, finendo sull’impresario e sul suo dipendente, che dovevano scaricare il mezzo. Erano passate da poco le 16.30. I lavori in cui erano impegnati riguardano la realizzazione, in un fabbricato già esistente, di un bed & breakfast di proprietà di Pepellin.

Pepellin era stato sindaco del Comune di Jovençan dal 1988 al 1991. In seguito era stato rieletto nel 2000, rimanendo in carica fino al 2015. Fra il 2008 e il 2010 aveva guidato anche la Comunità montana Monte Emilius. Dal Dosso era un dipendente di fiducia dell’impresa, per la quale lavorava da anni.