Riaperta la strada regionale per Cogne

E’ stata riaperta , con guardiania, alle 7 di oggi, lunedì 5 maggio, la strada regionale 47 chiusa ieri sera dopo la caduta di una colata in località Chevril.

L’impresa è già operativa sul versante interessato dalla frana.

4 maggio 2025

Dopo la caduta di una colata in località Chevril, avvenuta nel pomeriggio di oggi, domenica 4 maggio, è stata disposta la chiusura della strada regionale per Cogne, dalle 20.30 e fino alle 7.30 di domani, lunedì 5 maggio della strada regionale per Cogne.

La decisione viste le precipitazioni attese nella notte. Nuove valutazioni saranno saranno svolte dai tecnici all’alba di domani per verificare la possibilità di riapertura al transito.

Il Centro funzionale regionale ha emesso nel primo pomeriggio di oggi un avviso di criticità – allerta gialla su tutta la regione. Come si legge nel bollettino diffuso: “nel pomeriggio odierno precipitazioni a carattere temporalesco possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km2, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 kmq), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche. Non si esclude la riattivazione di fenomeni di instabilità e erosioni nei luoghi colpiti dalla recente alluvione”.