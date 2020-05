Meteo: precipitazioni forti e rischi idrogeologici, su tutta la regione è allerta gialla

Precipitazioni forti e criticità idrogeologica, in Regione è allerta gialla.

L’avviso meteo della Centro funzionale regionale, emanato in collaborazione con la Protezione civile e l’Ufficio neve e valanghe emesso oggi – domenica 10 maggio – vede tutta il territorio valdostano colorato di giallo.

Fino alle 24 di oggi la zona A, centrale, e la “D” (Alta Valle e ai confini con la Svizzera) sarà attraversata da precipitazioni moderate che si fanno però localmente forti nella zona B (Bassa Valle) e C1 (la porzione sud della regione).

Questo fino a domani, quando il bollettino segnala precipitazioni localmente forti su tutta la Valle, particolarmente intense su tutta la regione, in particolare in zona B e C.

Nelle note si legge: “Le precipitazioni forti attese da questa sera fino alla prima parte di domani possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km2, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 kmq), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche”.

I possibili dissesti idrogeologici e fenomeni valanghivi di magnitudo maggiore, medie e grandi valanghe – si legge ancora – saranno prevalentemente localizzati in zone non antropizzate, oppure potranno essere fenomeni già noti alla comunità, con un’elevata frequenza di accadimento. Non si però escludono fenomeni di piccole dimensioni che possano comunque interferire con le infrastrutture.