Misure Covid, aperitivo al bar dopo la partita di fiolet: 21 sanzioni

Per quanto non codificato come nel rugby, il “terzo tempo” al bancone del bar è un rito anche negli sport popolari. Così, i ventun partecipanti e spettatori, nel pomeriggio di ieri, domenica 16 maggio, di un incontro di fiolet in alta Valle, non hanno voluto rinunciarvi. Sono incappati, però, in alcune violazioni alle misure di contenimento del Covid-19, sanzionate dai Carabinieri della locale stazioni.

Il gruppo è infatti stato trovato all’interno dei locali del “Cafè Mont Blanc” di Morgex, per un aperitivo. La classificazione in “zona arancione”, tuttavia, consente solo l’asporto (e, da oggi, lunedì 17, per effetto di un’ordinanza regionale, la consumazione nel dehors). Sono quindi scattate le multe per tutti, che hanno riguardato anche il mancato uso della mascherina e l’assembramento.

La contestazione amministrativa, accompagnata da 5 giorni di chiusura dell’attività, è stata elevata pure al titolare del locale, che si sarebbe giustificato sostenendo di aver fatto presente la situazione agli avventori, che non sarebbero però usciti, anche a causa del maltempo. Sempre nella giornata di ieri, domenica 16, le pattuglie dei Carabinieri hanno sanzionato altre cinque persone, per analoghe violazioni, sul territorio regionale.

L’impegno dell’Arma, dall’inizio della pandemia, ha visto il controllo di circa 53mila persone, con oltre 1.100 sanzioni comminate, e 9.900 verifiche in esercizi pubblici, 52 dei quali sanzionati. Solo nell’ultima settimana sono stati 900 gli individui controllati (per 38 è finita in multa) e 211 le attività ispezionate (2 sanzionate e segnalate alle autorità competenti).