Moto esce di strada e cade nel torrente a La Thuile

Una moto è uscita di strada ed è caduta nel torrente Youla in Fraz. La Balme a La Thuile L’incidente, autonomo, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 2 luglio, verso le 14.30 ed ha coinvolto due persone, un uomo e una donna di nazionalità francese.

Il conducente, soccorso dal 118 intervenuto sul posto, è ricoverato all’Ospedale Parini di Aosta nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. La passeggera è ancora in fase diagnostica, le sue condizioni non sembrano gravi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Forestale.