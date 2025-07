Nessuna emergenza a Cogne, il delegato Adava: “Paese accogliente e operativo come sempre”

“Il paese è pienamente operativo, accogliente e pronto a ricevere turisti e visitatori come sempre”. Così Pietro Imbimbo Roullet, delegato dell’Adava per il comprensorio di Cogne e Aymavilles interviene per rassicurare cittadini, turisti e operatori “a fronte di alcune notizie fuorvianti riportate da testate nazionali”.

“Non si è trattato in nessun modo di un evento paragonabile a quello dello scorso anno. L’episodio ha avuto dimensioni molto contenute e non ha mai rappresentato un pericolo concreto né per il paese né per la viabilità principale. Basti pensare che, nella notte dell’evento, in paese non è nemmeno piovuto.”

Nella notte fra il 29 e il 30 giugno “una modesta colata detritica“, caduta in località Chevril, a ridosso della nuova variante, ha portato alla chiusura temporanea della carreggiata in via precauzionale.

“L’intervento delle autorità è stato immediato ed efficace: già nel corso della mattinata del 30 giugno, le operazioni di sgombero e messa in sicurezza erano in pieno svolgimento e le prime auto scortate hanno potuto transitare entro l’ora di pranzo. La riapertura definitiva della strada è prevista nel pomeriggio odierno.” prosegue Imbimbo Roullet, ringraziando la Protezione Civile regionale, il Corpo Forestale, i tecnici del Comune e della Regione, “per la tempestività e la competenza dimostrate fin dai primi momenti”.

“Ancora una volta si conferma che il “sistema Valle d’Aosta” funziona: un modello di intervento rapido, coordinato e concreto, capace di garantire sicurezza e continuità anche di fronte a episodi imprevisti. – conclude la nota – “In rappresentanza dell’ADAVA – Associazione degli Albergatori della Valle d’Aosta, per il comprensorio di Cogne e Aymavilles, rinnoviamo la piena fiducia nella gestione del territorio da parte degli enti preposti”.