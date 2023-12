Neve in alta Valle, auto fuori strada e code

La neve, che cade in alta Valle dal pomeriggio di oggi, domenica 31 dicembre, è alla base di alcuni disagi per gli automobilisti, in particolare nella zona tra Courmayeur e la Val Ferret. All’altezza di Entrèves, a causa di un’auto scivolata a valle per una cinquantina di metri, si è formato un ingorgo che ha bloccato anche due autobus in discesa e gli spazzaneve.

Poco più a valle di Entrèves, un veicolo fuori strada ha finito la sua corsa rimanendo in bilico sulla rivetta. Secondo il bollettino del Centro funzionale regionale, le precipitazioni sono attese più intense nel settore nord-occidentale della Valle. La quota neve è attesa a 800-1000 metri e già in serata sono previste schiarite.