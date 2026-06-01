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  • Sarre
  • Ultima modifica: 01 Giugno
  • 15:20

Un incendio boschivo è scoppiato sulla collina sopra Sarre

Le fiamme interessano la zona della strada dei Salassi, sopra Sarre. Al lavoro per spegnere le fiamme, il Corpo forestale valdostano e i Vigili del fuoco. Attivato anche un elicottero per il lancio di acqua.
Incendio sopra Sarre
Cronaca

Un incendio boschivo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1° giugno, sulla collina sopra Sarre (nella zona della strada dei Salassi). Lo spegnimento delle fiamme, visibili dalla città, impegna il Corpo forestale, con il Nucleo Antincendio Boschivo, e i Vigili del fuoco. In ragione del versante scosceso è stato attivato anche un elicottero per i lanci di acqua.

Il Comune di Sarre ha avvisato la popolazione di una probabile interruzione temporanea della fornitura dell’energia elettrica nelle frazioni Remondet, Mondache, Thouraz e Chalançon per le operazioni di bonifica del rogo.

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