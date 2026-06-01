Un incendio boschivo è scoppiato sulla collina sopra Sarre

Un incendio boschivo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1° giugno, sulla collina sopra Sarre (nella zona della strada dei Salassi). Lo spegnimento delle fiamme, visibili dalla città, impegna il Corpo forestale, con il Nucleo Antincendio Boschivo, e i Vigili del fuoco. In ragione del versante scosceso è stato attivato anche un elicottero per i lanci di acqua.
Il Comune di Sarre ha avvisato la popolazione di una probabile interruzione temporanea della fornitura dell’energia elettrica nelle frazioni Remondet, Mondache, Thouraz e Chalançon per le operazioni di bonifica del rogo.