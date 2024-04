Operazione “Watches and Wonders”, sequestrata una viola contraffatta al Gran San Bernardo

E’ scattata nei giorni scorsi, ai confini italo svizzeri del Piemonte e della Valle d’Aosta, l’operazione “Watches and Wonders” della Guardia di Finanza, in concomitanza con l’omonima fiera del settore dell’orologeria e dei gioielli.

I controlli, svolti dai militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Verbania e di Aosta e i funzionari degli Uffici Dogane del Verbano-Cusio-Ossola, di Aosta e dell’Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta hanno potuto per la prima volta avvalersi in contemporanea del supporto sia dei cosiddetti cash−dog della che del laboratorio chimico mobile.