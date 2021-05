Restano nel bar a consumare malgrado gli inviti ad uscire: multati due clienti

Aosta - E’ accaduto nel corso della settimana, in un bar del centro di Aosta, nel corso dei controlli della Polizia sul rispetto delle norme sul contenimento del contagio da Covid19. In un’altra attività, sanzionata un'addetta senza mascherina.

Si erano intrattenuti all’interno del locale, consumando sul bancone cappuccino e brioche, nonostante in “zona arancione” sia possibile solo l’asporto e malgrado i ripetuti inviti del gestore ad uscire. Così, quando gli agenti della Questura di Aosta sono entrati per il controllo delle norme sul contenimento Covid19, le sanzioni sono scattate per i due avventori. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, per primi i due clienti “testardi” hanno scagionato il titolare, ammettendo di essere stati avvisati più volte dell’impossibilità di trattenersi e di aver contravvenuto le sue indicazioni.

E’ accaduto in un bar del centro di Aosta, nel corso delle verifiche effettuate periodicamente dagli uomini della Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione sulle restrizioni introdotte per limitare la diffusione del contagio da nuovo Coronavirus, che hanno riguardato in questa settimana un totale di 14 attività commerciali, non solo nel capoluogo regionale, nell’ambito delle quali sono state identificate una quarantina di persone.

In un altro caso, gli agenti hanno riscontrato l’addetta di una gelateria cittadina intenta a lavorare senza indossare la mascherina facciale di protezione. Anche questa violazione è stata sanzionata amministrativamente (la multa prevista dal dpcm ammonta a 400 euro). Ulteriori controlli, anche con il coinvolgimento di altre forze di polizia, sono stati disposti dal Questore su tutto il territorio regionale. Continueranno nel fine settimana e nei giorni successivi. Da dopodomani, lunedì 3 maggio, la Valle entrerà in “zona rossa”, quindi con restrizioni ancora più stringenti sul movimento tra comuni.