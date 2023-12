Riscontrata anche in Valle la truffa del finto medico

Un episodio andato a segno, ai danni di un’anziana della Valdigne cui è stato sottratto un valore di 10mila euro circa, e altri tentati. E’ stata rilevata anche in Valle d’Aosta la truffa del finto medico, un nuovo “copione” cui impostori e professionisti del raggiro fanno affidamento per tentare di accaparrarsi denaro o gioielli.

Nel caso avvenuto in alta valle, su cui stanno indagando i Carabinieri a seguito della denuncia della vittima, una ultraottantenne ha ricevuto la telefonata di un uomo che – qualificandosi come medico – ha sostenuto che la figlia si trovasse in ospedale in fin di vita e che per curarla fossero necessarie terapie costose, da pagare immediatamente, anche con oggetti preziosi.

Il sedicente medico ha quindi indicato all’anziana di uscire di casa, per consegnare tutto l’oro di cui era in possesso a una “collaboratrice” già in attesa nei pressi. Spaventata come non mai, la vittima ha ottemperato, quindi – una volta rientrata – ha telefonato alla figlia, per informarsi sulle sue condizioni, scoprendo l’amaro raggiro.

E’ così scattata la denuncia che ha innescato gli accertamenti. La “truffa del finto medico” innova il campionario degli impostori, che fino ad oggi in Valle avevano soprattutto fatto ricorso ai raggiri basati sul “finto sinistro stradale”, sul “finto avvocato (o appartenente alle forze dell’ordine), o sul “cellulare smarrito da un parente”.

Espedienti che fanno leva soprattutto sulle condizioni di smarrimento e sconforto in cui sprofonda la vittima. Tecniche cui è rivolta l’attività di prevenzione delle forze dell’ordine, con incontri e conferenze (l’ultima, da parte dei Carabinieri, pochi giorni fa, in occasione del pranzo di Natale degli anziani di La Salle e Morgex). In caso di dubbi o necessità, la raccomandazione è sempre di contattare il 112.