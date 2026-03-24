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  • Valtournenche
  • Ultima modifica: 24 Marzo
  • 16:26

Sanzioni per oltre 3.650 euro ad un locale della Valtournenche

Continuano i controlli straordinari dei carabinieri in locali e attività d’intrattenimento della Valle, iniziati a seguito dei tragici fatti avvenuti a Capodanno a Crans-Montana. Trovata anche una via di fuga completamente ostruita.
Carabinieri Cervino
Cronaca

Violazioni alle norme sui luoghi di lavoro, la mancata autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi e il rinvenimento di una via di fuga completamente ostruita. E’ quanto ha condotto, nel corso di un controllo di carabinieri e vigili del fuoco, a spiccare sanzioni amministrative, nei confronti di un locale della Valtournenche, per oltre 3.650 euro.

Tutta la zona dell’Unité Mont Cervin è stata oggetto, negli scorsi giorni, di un servizio mirato a verificare la regolarità di pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. I controlli sono stati svolti dai militari della Compagnia di Saint-Vincent/Châtillon, con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Aosta e il personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

I controlli straordinari erano iniziati, anche nella nostra regione, a seguito dei tragici fatti avvenuti a Capodanno a Crans-Montana e proseguono nelle principali località turistiche della Valle. Nel controllo in Valtournenche, diversi altri esercizi pubblici sono risultati in regola con le norme in vigore.

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