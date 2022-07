Si allontana in auto dopo incidente sulla Statale, ricerche in corso

Sono in corso le ricerche, da parte dei Carabinieri, di un automobilista che, nella serata di ieri, giovedì 14 luglio, risulta non essersi fermato dopo un incidente sulla statale 26. Secondo la prima ricostruzione, il conducente della vettura allontanatasi, un’Audi di colore grigio, ha imboccato contromano la rotonda in prossimità dell’abitato di Arvier, colpendo una Fiat 500 guidata da una ragazza.

Dopo il trasporto in ospedale, alla conducente della macchina coinvolta non sono state riscontrate conseguenze di natura sanitaria, ma il mezzo ha riportato diversi danni, in particolare su una fiancata. L’Arma, che ha raccolto la denuncia della malcapitata automobilista, prosegue nelle indagini per risalire a chi guidava l’altra macchina, anche attraverso l’acquisizione e l’esame dei filmati degli impianti della videosorveglianza in zona.