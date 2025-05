Spaccio di stupefacenti, in sette davanti al Gip dopo le richieste di misure della Procura

Si sono svolti in mattinata, dinanzi al Gip del Tribunale di Aosta, gli interrogatori preventivi di sette indagati, a vario titolo, per detenzione, spaccio ed approvvigionamento di stupefacenti, per cui la Procura ha chiesto l’emissione di misure cautelari. Si tratta, in un caso, della custodia cautelare in carcere, in altri due di arresti domiciliari e, per i restanti, di vari obblighi (come quello di firma).

L’inchiesta da cui sono emersi gli addebiti contestati agli indagati, condotta dalla Polizia di Stato, è iniziata circa un anno fa. Durante le indagini, gli agenti della Squadra Mobile hanno recuperato vari quantitativi di cocaina, la droga al centro degli episodi monitorati dagli inquirenti. Sulla concessione delle misure, il Gip deciderà a seguito degli interrogatori, in cui quasi tutti gli indagati (alcuni residenti in Valle, altri in Lombardia) si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

L’interrogatorio preventivo è stato introdotto dalle recenti riforme sulla giustizia (in particolare, dalla legge Nordio) ed ha la finalità di offrire maggiore tutela all’indagato, consentendogli di esporre le proprie ragioni e difese prima dell’adozione di una misura cautelare chiesta dagli inquirenti. L’obiettivo è quello di evitare la disposizione di misure non fondate.