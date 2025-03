Summit Grand Continent, accertamenti della Procura

Il summit Grand Continent, cioè l’appuntamento co-organizzato annualmente dalla rivista di politica europea e dalla Regione (e sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica italiana e francese), è al centro di accertamenti. La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo a modello 45, vale a dire senza formulare ipotesi di reato né indagati. Sulla manifestazione, all’ufficio inquirente era stato depositato un esposto.

Nelle scorse settimane, i Carabinieri hanno acquisito, presso gli uffici della Presidenza della Regione, la documentazione (delibere di Giunta, provvedimenti dirigenziali e corrispondenza) relativa all’iter amministrativo dell’evento. L’approfondimento riguarda le procedure organizzative e le somme spese per le edizioni tenutesi nel 2023 e lo scorso anno (in location come Skyway, il Grand Hotel Billia e l’istituzione scolastica di Verrès, nonché per quella in calendario per quest’anno.

Tra gli aspetti oggetto delle verifiche, anche la concessione alla rivista – nel quadro del partenariato per l’organizzazione dell’evento – di spazi all’interno della “Maison du Val d’Aoste”, immobile a Parigi di proprietà della Regione. Tra gli ospiti internazionali giunti in Valle per il summit, anche il commissario europeo Paolo Gentiloni, il ministro degli esteri francese Michel Barnier e gli ex premier italiani Romano Prodi ed Enrico Letta.