Un incendio è divampato sulla collina di Sarre

Un intervento del Corpo forestale valdostano e dei Vigili del fuoco è in corso sulla collina di Sarre, all’altezza dell’abitato di Pléod, per un incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio. Dai primi riscontri, le fiamme dovrebbero essere partite da alcune sterpaglie. La colonna di fumo è visibile dal fondovalle e dalle frazioni dell’envers. La Protezione civile ha attivato anche l’elicottero per i lanci di acqua dall’alto, in ragione della natura della zona colpita dal rogo.

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