Tentato omicidio in un bar di Aosta, arrestato il titolare

Un 43enne di Aosta, titolare di un bar – del quale non sono rese note le generalità – è stato tratto in arresto dai Carabinieri per tentato omicidio. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 31 marzo, nel locale dell’uomo, nella zona della Torre del Lebbroso. All’Arma era giunta una richiesta d’intervento, relativamente ad una lite nell’attività.

Una volta sul posto, i militari del Nucleo operativo radiomobile, con i colleghi della Stazione di Aosta, hanno trovato due persone sanguinati, che sono state soccorse dal 118. Dai primi accertamenti è emerso che il titolare del bar aveva avuto una discussione con un conoscente “per ragioni private”, durante la quale ha “afferrato un coltello” e “colpito alla gola” il contendente, “rimanendo anch’egli ferito nel corso della colluttazione”.

Trasportati in ospedale per le cure del caso, al barista venivano riscontrate ferite lacero-contuse al braccio guaribili in 7 giorni, mentre la prognosi della vittima è di dieci giorni, per i tagli al collo. Sentiti anche alcuni testimoni, per il proprietario del locale sono scattati arresto e traduzione in carcere, in attesa dell’udienza di convalida, in quanto “gravemente indiziato del reato di tentato omicidio”.

Nella perquisizione del locale, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello con la lama di oltre 20 centimetri, nascosto in una cassetta dello scarico del bagno.