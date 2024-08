Traffico, oltre 25mila auto nel fine settimana sulla Statale 26

Secondo l’Anas, nel fine settimana che volge al termine, sono state 25mila in Valle d’Aosta le autovetture transitate sulla strada Statale 26, prima delle diramazioni per La Thuile (verso il colle del Piccolo San Bernardo) e Courmayeur (per il traforo del Monte Bianco).

Quello di ieri, sabato 10, e oggi, domenica 11 agosto, era per l’azienda stradale un weekend da “bollino nero”, quello degli ultimi spostamenti prima di ferragosto. Secondo l’azienda, il traffico è stato intenso, ma regolare (nel nord, diretto in particolare ai confini di Stato).

Nel pomeriggio di ieri, sabato, al pedaggio italiano del Monte Bianco, l’attesa ha superato le due ore. In questo momento (dato alle 17.39 di domenica) è di un’ora e 45. Non c’è da aspettare, invece, sul piazzale francese.

Sull’autostrada A5, in direzione di Torino, dall’inizio del pomeriggio sono segnalati rallentamenti tra Pont-Saint-Martin e Quincinetto, per traffico intenso e per il cantiere in prossimità dell’uscita del comune piemontese (chiusa, appunto, per i lavori).