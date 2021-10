Trovato un cadavere in Val Ferret, indagini in corso

Courmayeur - Il deceduto, rinvenuto da una coppia in riva ad un torrente, si presentava sprovvisto di vestiti ed in avanzato stato di decomposizione. Non risultano alle forze dell’ordine denunce di persone scomparse. Accertamenti della Guardia di finanza.

Il cadavere di un uomo è stato notato, nella mattinata di oggi, giovedì 7 ottobre, in riva ad un corso d’acqua da una coppia intenta a passeggiare in Val Ferret (Courmayeur), che ha dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves.

Il corpo si presentava completamente sprovvisto di vestiti, in avanzato stato di decomposizione e – da una prima valutazione del medico legale – si stima che sia rimasto in acqua almeno per una settimana.

Sulla salma non sono presenti tatuaggi, né gioielli, o altri segni di riconoscimento. Alle forze dell’ordine non risultano denunce di persone scomparse e sono in corso le indagini per risalire all’identità del deceduto. Il cadavere è stato trasportato al cimitero di Aosta. Il pm Manlio D’Ambrosi assegnerà, nei prossimi giorni, l’incarico per l’autopsia.