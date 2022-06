Val Veny, escursionista perde il sentiero: soccorso nella notte

Ha chiamato i soccorsi dopo aver perso con ogni probabilità la via del rientro e esser stato sorpreso dal maltempo. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto nella notte per il soccorso ad un escursionista, un 23enne israeliano, in difficoltà in Val Veny.

L’uomo è riuscito a raggiungere in tarda serata il rifugio Elisabetta, dove ha trovato riparo. La struttura, nonostante sia chiusa, lascia aperto un locale per il ricovero in caso di necessità.

La squadra via terra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e guardia di finanza con la collaborazione dei vigili del fuoco ha raggiunto l’uomo, spossato e infreddolito a causa del maltempo ma complessivamente in buone condizioni fisiche e lo ha accompagnato a valle, dove è stato affidato al personale sanitario del 118.

L’escursionista si trova ora in Pronto soccorso per accertamenti. L’intervento, avviato alle ore 21.37 si è concluso poco dopo le ore 01.00 di questa notte.