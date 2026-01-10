Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Gressan
  • Ultima modifica: 10 Gennaio
  • 13:50

Valanga a Pointe de la Pierre, una persona coinvolta, intervento in corso

Al momento le squadre composte da tecnici del Soccorso SAV, Sagf e due unità cinofile stanno procedendo a piedi: la scarsa visibilità in quota impedisce il primo avvicinamento in elicottero.
Valanga Pointe de la Pierre
Cronaca

E’ in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano per una valanga che si è staccata nella zona Pointe de la Pierre, a Pila dove una persona, uno scialpinista, risulta coinvolta. Nella zona nei giorni scorsi per il vento si sono formati importanti accumuli di neve.

A dare l’allarme sono due testimoni che hanno chiamato la Centrale Unica del Soccorso-CUS.

Al momento le squadre composte da tecnici del Soccorso SAV, Sagf e due unità cinofile stanno procedendo a piedi: il vento forte in quota rende impossibile l’atterraggio dell’elicottero.

Per l’intervento si avvalgono del supporto di un gatto delle nevi messo a disposizione dalla Società di gestione piste per avvicinarsi quanto più possibile alla zona dell’incidente.

