E’ in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano per una valanga che si è staccata nella zona Pointe de la Pierre, a Pila dove una persona, uno scialpinista, risulta coinvolta. Nella zona nei giorni scorsi per il vento si sono formati importanti accumuli di neve.
A dare l’allarme sono due testimoni che hanno chiamato la Centrale Unica del Soccorso-CUS.
Al momento le squadre composte da tecnici del Soccorso SAV, Sagf e due unità cinofile stanno procedendo a piedi: il vento forte in quota rende impossibile l’atterraggio dell’elicottero.
Per l’intervento si avvalgono del supporto di un gatto delle nevi messo a disposizione dalla Società di gestione piste per avvicinarsi quanto più possibile alla zona dell’incidente.