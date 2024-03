Violenze sessuali su un 65enne che gli affittava casa, arrestata coppia

Abusi ripetuti, nei confronti di un 65enne da cui affittavano un appartamento, che venivano anche filmati, con la minaccia alla vittima di diffonderne i video. E’ l’accusa per cui una coppia – 57 anni il marito e 64 la moglie, di Caltanissetta – è stata arrestata ieri, martedì 27 marzo, in Valle e portata in carcere, con l’accusa di violenza sessuale in concorso.

Nella ricostruzione dei Carabinieri, che hanno sviluppato le indagini, i due erano giunti nella nostra regione ed avevano ottenuto in locazione dall’uomo, nel giugno 2023, un alloggio di cui è proprietario. Poco tempo dopo, sarebbe però iniziato il supplizio, costringendolo a subire atti sessuali, che commettevano entrambi. In una circostanza, il 65enne avrebbe avuto addirittura un mancamento e la coppia non si sarebbe fermata nemmeno dinanzi alle implorazioni dell’uomo rispetto ad alcuni problemi di salute.

Ridotto in stato di prostrazione, e giunto a modificare la sua quotidianità per evitare di incontrare la coppia, l’uomo è riuscito a un certo punto a presentarsi a sporgere denuncia. Nelle indagini sono finiti più episodi di violenze, riscontrati per gli inquirenti dai filmati. La Procura della Repubblica ha così richiesto al Gip del Tribunale l’arresto, eseguito ieri dall’Arma. Marito e moglie saranno sottoposti, nei prossimi giorni, all’interrogatorio di garanzia.