Al via gli “EduCreative Days”: una settimana di eventi gratuiti dedicati alla creatività

Dal 29 marzo al 5 aprile 2025, il Teatro Cinema Giacosa di Aosta ospita la prima edizione degli “EduCreative Days”, una settimana di laboratori, spettacoli e incontri gratuiti pensati per gli studenti valdostani di ogni ordine e grado, con iniziative aperte anche al pubblico. L’evento, organizzato da Abnormal APS con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e del Comune di Aosta e con la collaborazione di EnVal, punta a trasformare l’educazione in un’esperienza coinvolgente e interattiva, dove il sapere si costruisce sperimentando e creando.

Gli “EduCreative Days” offriranno un’ampia varietà di attività pensate per sviluppare competenze artistiche, scientifiche e tecnologiche attraverso esperienze pratiche e partecipative. Il programma prevede laboratori tematici, momenti espressivi che spaziano dal teatro alla scienza, dalla letteratura alla musica, oltre a incontri con autori e illustratori. L’obiettivo è creare uno spazio educativo in cui i giovani possano esprimere il proprio potenziale creativo, sperimentando nuove forme di apprendimento e interazione. L’evento intende anche valorizzare l’identità valdostana: alcuni laboratori si svolgeranno in francese e saranno dedicati alla riscoperta della memoria e delle tradizioni locali attraverso percorsi di Civilisation Valdôtaine.

L’evento è rivolto principalmente al mondo della scuola, ma si apre anche a un pubblico più ampio attraverso diversi appuntamenti in programma. Tra questi, si segnalano la lezione-spettacolo e masterclass “Mostri, spari e risate: il mondo attraverso i generi“, a cura della Scuola Holden di Torino (2 aprile alle ore 10.00), lo spettacolo musicale “Via Pal“, che vedrà protagonisti gli studenti e le studentesse della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituzione scolastica San Francesco di Aosta (29 marzo alle ore 20.30) e l’incontro letterario “Memoria storica e valore della libertà“, con la partecipazione di Nicoletta Bortolotti e Federico Gregotti Zoja (5 aprile alle ore 10.00).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, tuttavia è consigliata la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/cb3svyJJxeg2DQJ86

Il programma completo è disponibile sul sito www.abnormalaps.it

“Il Consiglio Valle è lieto di compartecipare a questa iniziativa – dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, Alberto Bertin -: gli ‘EduCreative Days’ rappresentano una preziosa occasione per valorizzare il talento e la creatività dei nostri giovani, offrendo loro strumenti innovativi per apprendere e sperimentare, senza dimenticare le nostre tradizioni, che trovano spazio in diversi percorsi dell’evento.”

“Dal momento della ripresa di Enfanthéâtre, l’obiettivo principale era quello di connettere e valorizzare le diverse iniziative rivolte all’infanzia già presenti sul territorio comunale”, spiega Samuele Tedesco, Assessore all’istruzione, alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Aosta. “Accanto alla storica rassegna, proprio in quel periodo stava nascendo anche il progetto del Cactus Film Festival, così come ora prende forma il nuovo progetto denominato La Piccola Invasione. Queste iniziative condividono un comune denominatore: utilizzare la cultura e l’arte come strumenti essenziali di crescita individuale e collettiva. Crediamo infatti che la creazione costante di opportunità per esprimere idee, esplorare nuovi orizzonti e sviluppare competenze artistiche e scientifiche sia fondamentale per la crescita non solo del singolo, ma di tutta la comunità. Attraverso queste attività possiamo iniziare a capire che i cosiddetti cittadini del domani sono, in realtà, già cittadini dell’oggi, portatori di visioni innovative e di stimoli da cui è possibile trarre spunti preziosi per immaginare il futuro. È da queste sollecitazioni quotidiane, infatti, che possiamo iniziare a costruire una società più consapevole, creativa e preparata ad affrontare nuove sfide”.

Sabato 29 marzo

L’evento si aprirà sabato 29 marzo con il musical “Via Pal“, realizzato dagli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado dell’Istituzione scolastica San Francesco di Aosta. Lo spettacolo, ispirato a “I ragazzi della Via Pál” di Ferenc Molnár, affronta temi come amicizia e appartenenza e sarà proposto con una doppia replica: alle 10 per le scuole secondarie di primo grado e alle 20.30 per il pubblico, con entrata libera e gratuita.

Martedì 1° aprile

La poesia sarà al centro dell’evento “Bibliomots – Viva la poesia“, organizzato dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta. L’incontro, rivolto agli studenti della scuola dell’infanzia e della primaria, guiderà i partecipanti in un viaggio tra versi, letture e attività creative per avvicinare i più giovani alla poesia. Gli appuntamenti sono previsti alle 8.30 e alle 10.15.

Mercoledì 2 aprile

Il programma si arricchirà con un appuntamento, alle 10, rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. La masterclass “Mostri, spari e risate: il mondo attraverso i generi“, curata da Davide Cerraja Fus in collaborazione con la Scuola Holden, analizzerà il cinema di genere e il suo rapporto con l’autorialità.

Nella stessa giornata, alle 14.15 e alle 15.15, i bambini della scuola dell’infanzia potranno avvicinarsi all’antica arte della tessitura grazie al laboratorio “Tissage, fils et laines“, condotto dalla cooperativa Les Tisserands di Valgrisenche.

Giovedì 3 aprile

Giovedì 3 aprile sarà dedicato all’arte e alla sostenibilità con il “Green Paper Lab: arte, meraviglia e riciclo”, un laboratorio espressivo condotto da Marzia Ferrarotti e rivolto agli alunni della scuola primaria. L’attività, in programma alle 9 e alle 10.30, che prevede la creazione di opere artistiche con carta e cartone di recupero, si propone di sensibilizzare i più piccoli al rispetto per l’ambiente attraverso l’espressione artistica. Le opere realizzate verranno esposte presso la discarica di Brissogne in occasione della Paper Week (7-12 aprile 2025), per poi essere restituite ai partecipanti. Il laboratorio è realizzato in collaborazione con Enval.

Sempre nella stessa giornata, gli studenti della scuola primaria potranno partecipare, alle 14 e alle 15.15, al laboratorio-spettacolo “Il giro del mondo in 80 esperimenti“, curato dagli esperti di Tecnoscienza Bologna e pensato per avvicinare i ragazzi alle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) in modo dinamico e coinvolgente.

Venerdì 4 aprile

La musica sarà protagonista venerdì 4 aprile, quando il Conservatoire de la Vallée d’Aoste presenterà la fiaba musicale “Il primo concerto dell’Orso Paddington“, eseguita dagli studenti sotto la direzione della prof.ssa Stéphanie Praduroux.

Sabato 5 aprile

L’evento di chiusura, in programma sabato 5 aprile alle 10, sarà dedicato alla letteratura per ragazzi con un incontro che vedrà protagonisti gli autori Nicoletta Bortolotti e Federico Gregotti Zoja. Dialogando con gli studenti, gli scrittori prenderanno spunto dai loro romanzi “Sulle ali della libertà” (Mondadori) e “Le pietre d’inciampo” (Einaudi Ragazzi) per affrontare temi legati alla memoria storica, alla libertà e ai valori di tolleranza e convivenza civile. L’incontro sarà aperto sia alle scuole sia al pubblico, con prenotazione obbligatoria.

L’organizzazione mette a disposizione, in prestito, diverse copie dei testi oggetto della presentazione. I volumi sono disponibili presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori”.