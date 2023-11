Ad Aosta un corso di formazione per location manager

Da venerdì 1° a domenica 3 dicembre, la Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste organizza un percorso formativo dedicato agli assistenti alla produzione e all’avviamento professionale nel reparto location. Il corso, dal titolo “Location Manager. Dalla Sceneggiatura alla Scena”, si terrà nella saletta Saletta Francis Scott Fitzgerald dell’Hotel Duca d’Aosta (in Piazza Narbonne, 8).

Il corso prenderà il via venerdì 1° dicembre con l’incontro aperto al pubblico “Il mestiere del location manager: case study e racconti dal territorio” seguito poi sabato e domenica da due giornate riservate ai partecipanti selezionati. A questo fine settimana dedicato alla parte teorica, seguirà una parte pratica e una settimana di verifica di questa, in programma dall’11 al 15 dicembre.

Come partecipare

Il corso è riservato ai residenti in Valle d’Aosta che abbiano maturato una minima esperienza nell’assistenza alla produzione o, in generale, abbiano avuto esperienze lavorative sul set. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito google form entro le 12 di lunedì 27 novembre.

Ai candidati che passeranno la selezione sarà richiesta ulteriore conferma di partecipazione e l’impegno a prendere parte all’iniziativa nella sua intera durata. In caso di defezione successiva alla conferma, ai candidati sarà inibita la partecipazione ai successivi due eventi di formazione organizzati dalla Film Commission Vallée d’Aoste e rivolti ai valdostani.

Il programma

Venerdì 1° dicembre | Ore 15.00 – 18.00

IL MESTIERE DEL LOCATION MANAGER: CASE STUDY E RACCONTI DAL TERRITORIO

Con Giorgio Vigna (location scout e location manager per Le Otto Montagne, Kingsman The Golden Circle, Everybody Loves Diamonds) e Nicola Fedrigoni (Ceo/Executive Producer di K+FILM – Consigliere Associazione Produttori Esecutivi)

L’incontro è aperto al pubblico.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre

INCONTRI RISERVATI AI PARTECIPANTI SELEZIONATI:

LOCATION MANAGER – DALLA SCENEGGIATURA ALLA SCENA

Sabato 2 dicembre | 10.00/13.00 – 15.00/18.00

Lezione frontale

Domenica 3 dicembre | 10.00/12.00

Q&A e invito alla pratica

Settimana dall’11 al 15 dicembre

Verifica online dell’attività pratica e call one to one (da concordare con il docente, durata del follow up 20/30 minuti per partecipante)

I docenti

Nicola Fedrigoni, veronese di origine, inizia la sua carriera a Roma in produzione sul set di Gangs of New York di Martin Scorsese, dove si forma e viene apprezzato per le sue qualità organizzative. In pochi anni diventa uno dei più apprezzati Location Manager italiani, seguendo spot pubblicitari e film internazionali come Under the Tuscan Sun, The Last Samurai, Life Aquatic, Ocean’s Twelve e molti altri. Oggi è Ceo/Executive Producer di K+FILM, è nel consiglio di APE (Associazione Produttori Esecutivi) ed è socio di EPC (European Producer Club), negli ultimi anni ha tenuto corsi di Location presso la Verona Film Commission, la Trentino Film Commission e la Cineteca di Bologna

Giorgio Vigna, nato e cresciuto ad Aosta, laureato al DAMS di Torino, dopo un’esperienza di qualche anno da libraio incontra fortuitamente il cinema con l’arrivo in Valle d’Aosta di Avengers: Age of Ultron e si innamora del lavoro sul set. Dopo un anno di esperienze su grandi set internazionali come assistente coordinatore veicoli di scena passa al lavoro in produzione per diversi progetti grandi e piccoli in Italia ma anche all’estero. Si specializza nel ruolo di location scout e location manager per numerose produzioni sul territorio valdostano spingendosi fino in Piemonte (Le Otto Montagne, Everybody Loves diamonds, Kingsman the Golden Circle, Blood and Treasure, La Fuggitiva, Eldorado, spot Nike CR7).