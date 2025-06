Dal 13 al 20 luglio torna CHAMOISic, il festival di “altra musica in alta quota”

Dal 13 al 20 luglio torna CHAMOISic, il festival – giunta alla sua XVI edizione – realizzato dall’Associazione Fonosintesi con la direzione artistica di Giorgio Li Calzi e he da 16 anni a questa parte porta musica contemporanea, popolare, improvvisativa, sperimentale e produzioni multidisciplinari nel contesto naturalistico unico di Chamois.

Oltre alle tre giornate di altra musica in alta quota in programma il 18, 19 e 20 luglio, il festival quest’anno, arriva in anteprima ad Étroubles il 13 luglio e ad Antey-Saint-André il 17 luglio.

Si rinnova, inoltre, la collaborazione con la Sfom – Scuola di Formazione e Orientamento Musicale di Aosta e con TiDA, Teatro Instabile di Aosta. Altra novità, all’interno del programma 2025, è la sezione “Ambiente E Territorio” con due attività site specific.

“Elefanti e altre creature” è il tema di questa nuova edizione, come spiega il direttore artistico Li Calzi: “Come tentare di preservare le specie viventi? E come proteggere differenti forme di arte, culture e identità sociali? In questo presente caratterizzato da grande evoluzione, in contrapposizione alla scarsa cooperazione sociale e individualità dell’umano, causa ancora oggi di guerre, egemonie e lotte di poteri economici e di scarso interesse per il presente e futuro del pianeta, è sempre più necessario prenderci cura, con coraggio e tenacia, di quello che lentamente sta scomparendo”.

Per questo, in questa edizione saranno molti gli eventi mirati a preservare diversità ed identità: dalla Banda Osiris con Telmo Pievani ed il loro spettacolo tra scienza e musica, passando per Simone Zanchini, funambolico fisarmonicista, ed il suo omaggio all’identità della musica popolare romagnola e italiana: il liscio.

Ci sarà anche Matteo Salvadori, grande talento della chitarra che ripercorre la Great American Songbook, così come la voce di Elisabetta Maulo – accompagnata dalla chitarra di Mattia Donati – il cui approccio “non ortodosso” cattura l’anima e il sentimento del blues; ma anche lo spettacolo Gernika ispirato ai fatti della guerra civile spagnola, fino alla potenza sonora del trio norvegese Elephant9 (qui nella foto di copertina), per uno dei rarissimi concerti mai fatti in Italia.

Il programma

ANTEPRIMA

DOMENICA 13 LUGLIO

Étroubles, piazza A.Chanoux, ore 17

GERNIKA di Matteo Destro con Alay Arcelus Macazaga e Selene Framarin

Atelier Mask Movement Theatre

ANTEPRIMA

GIOVEDÌ 17 LUGLIO

Antey-Saint-André Piazza Cav. di V.Veneto, ore 18.30

SFOM Ensemble ft. Carlo Actis Dato “Play Mingus”

VENERDÌ 18 LUGLIO

Chamois, palco Plan Des Avaz, ore 18

Simone Zanchini in “Tra Romagna e Jazz”

Prima regionale

Chamois, Chez Pierina, ore 21.30

Matteo Salvadori in “Alone. American Songbook”

Prima regionale

SABATO 19 LUGLIO

Chamois, ore 16

“Nel bosco”

Passeggiata nel bosco a cura di Elisabetta Bottinelli Guida ambientale escursionistica, e la partecipazione di Leonardo Sinopoli danza e Michel Dellio sassofono (giovani talenti valdostani)

Chamois, palco Plan Des Avaz, ore 17.30

Banda Osiris con il Professor Telmo Pievani in “AcquaDueO un tuffo nella biodiversità”

Chamois, Hotel Bellevue, ore 21.30

Elisabetta Maulo Blues Duo con Mattia Donati

Prima regionale

DOMENICA 20 LUGLIO

Chamois, ore 15

“Nel bosco”

Passeggiata nel bosco a cura di Elisabetta Bottinelli Guida ambientale escursionistica e la partecipazione del sassofonista valdostano Manuel Pramotton in collaborazione con SFOM – Scuola di Formazione e Orientamento Musicale di Aosta

Chamois, palco Plan Des Avaz, ore 17

Elephant9 (Norvegia) in concerto

Prima regionale