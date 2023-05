Dall’acqua alle stelle, la rassegna Eptagono festeggia tre anni di vita a Gressan

Un Envers così fertile si festeggia: Eptagono, la rassegna nata nel 2021 a cura di Replicante Teatro, celebra 3 anni di vita a Gressan, nel luogo che l’ha vista nascere e crescere, puntando alle stelle con l’edizione Sidera.

In un momento in cui diversi festival devono arrendersi, per svariati motivi, altri fioriscono o rifioriscono, ed è il caso di Eptagono che, dopo aver esplorato il mondo dell’acqua (nel 2021) e quello del mondo solidale delle piante (nel 2022), si lancia nella sfida stellare (è il caso di dirlo), di inseguire le stelle, le direzioni che indicano e il cammino che tracciano. Una rassegna, quella nata a Maison Gargantua, in collaborazione con il Comune di Gressan e il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e la BCCV, che vuole riportare al centro della discussione intellettuale la riflessione che nessuna distruzione è fine a se stessa, ma che, anzi, se dolore c’è è per lasciare il posto a una rigenerazione e a qualcosa di nuovo, proprio come accade in natura e nel cielo con il sistema delle stelle. Il dolore è “un martello che rompe il guscio“, come ha esordito Andrea Damarco, curatore e ideatore di Eptagono, il quale ci tiene a precisare che la rassegna esplora tutte le discipline artistiche in grado di portare uno sguardo diverso sul mondo e una riflessione approfondita. Sidera, questo il nome scelto per questa edizione, ha come obiettivo di portare al pubblico una visione di insieme su filosofia, teatro, musica e arti grafiche, coinvolgendo il fruitore in un continuo interrogarsi sul mondo e sulle relazioni che, come punti e stelle, uniscono per creare sinergie.

“Poter presentare la terza edizione di questo festival è un successo – spiega Elisabetta Dugros, assessora alla cultura del comune di Gressan -, e significa che questa rassegna gode di ottima salute e riscuote una buona partecipazione: come un albero in campagna che al terzo anno ormai ha messo radici salde e sane ed è prospero, così questa manifestazione ha continuità e riscontri positivi. Volevamo un evento che durasse nel tempo e che potesse promuovere Maison Gargantua come un polo culturale e di aggregazione e con Eptagono abbiamo ottenuto questi risultati”.

Un’edizione, quella che inizierà domenica 21 maggio, in continuità con le precedenti, ma che punta sempre più alla internazionalità con ospiti di fama mondiale e una prima assoluta giovedì 25 maggio alle 21, a Maison Gargantua, con “Le pecore della Luna”, una conferenza spettacolo del LabPerm di Torino. Ad aprire le danze sarà invece Roberto Manfredini, professore ordinario di Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Ferrara e direttore dell’unità operativa complessa di Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna di Ferrara, e uno dei massimi esperti italiani di cronobiologia, che porterà a Gressan delle interessanti riflessioni sul rapporto uomo-natura, accompagnato da Cesare Marguerettaz che cercherà appunto di far dialogare scienza e cultura popolare.

Maison Gargantua è il cuore nevralgico della rassegna che ha però messo radici su tutto il territorio: ci saranno appuntamenti anche al suggestivo teatro di paglia della collina morenica e alla sala polivalente di Gressan, a dimostrazione di un festival che vuole coinvolgere tutto il Comune. Per 5 giornate, dal 21 al 28 maggio, si susseguiranno dialoghi, workshop performativi, spettacoli, incontri con le scuole, proiezioni di film, concerti e momenti conviviali per fare cultura e creare relazioni all’insegna della natura che incontra la parte più antropizzata della società.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, ma i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria telefonando o inviando un messaggio al 3336745461. Tutte le informazioni qui.