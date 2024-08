Fabio Canino porta “Fiesta” all’Aosta Pride

L’Aosta Pride è ancora lontano, ma fervono i preparativi per le due settimane di avvicinamento alla parata, dal 24 settembre al 12 ottobre, ricche di appuntamenti culturali, spettacoli, musica e molto altro ancora. Dopo l’annuncio dello spettacolo di Immanuel Casto, arriva il secondo spoiler: venerdì 27 settembre alle 21 l’attore e conduttore televisivo Fabio Canino porta al teatro Giacosa Fiesta la commedia tributo a Raffaella Carrà e alle sue canzoni.

Canino porta in scena uno spettacolo spassoso in cui ci si diverte riflettendo sul mondo gay e su argomenti di attualità, dalla politica alla religione. Con la partecipazione straordinaria di Mariano Gallo (conosciutissimo nei panni di Priscilla, la drag queen conduttrice di Drag Race Italia), sul palco ci saranno Sandro Stefanini, Simone Veltroni e Samuele Picchi (nel ruolo di un etero al “150%”).

Fiesta nasce nel 2001, si tratta del primo progetto teatrale in assoluto dedicato a Raffaella Carrà. Dopo 20 anni Fabio Canino riporta in scena questa commedia esilarante che ebbe un grande successo di pubblico per tre stagioni di fila. Battute ironiche e auto-ironiche, dialoghi serrati e pungenti, satira di costume e tanta, tanta musica. È la fiesta organizzata dai tre amici per celebrare l’amatissima Raffaella Carrà. Come una vera pop star, Raffaella diventa idolo, mito da portare stampato sulla propria maglietta, simulacro a cui dedicare un piccolo altare. E anche il pubblico in sala potrà partecipare alla Fiesta scegliendo addirittura il finale fra tre diverse possibilità.

Lo spettacolo è gratuito come tutti gli eventi di Aosta Pride. Per partecipare è necessaria la prenotazione effettuabile su eventbride.